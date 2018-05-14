Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности во всех регионах, кроме Львовской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Волынской и Житомирской областей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине ожидаются заморозки в отдельных областях нашего государства. Так, в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами были заморозки 0-3 градусов.