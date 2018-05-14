Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане - ВИДЕО

Вчера днем, 13 мая, в честь Международного дня матери участница Femen устроила акцию с публичным кормлением грудью на площади Сан Петро в Ватикане во время проповеди Папы.
Об этом свидетельствуют посты иностранных пользователей в соцсетях.
На женщине были надписи Alma Mater, что с латинского значить "Мать кормящая". Таким образом женщины требовали от Папы признать право кормить грудью в любом месте и в любое время, и зафиксировать это в Папской булле.
Полиция задержала журналистов, которые снимали акцию.
При этом представительница Femen утверждает, что у большинства представителей СМИ сотрудники правоохранителей органов незаконно изъяли снятые фото и видео.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии на экс-премьера стран Сильвио Берлускони набросилась обнаженная активистка Femen.
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