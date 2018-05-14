10:55 14.05.2018 | Происшествия | Новости
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Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане - ВИДЕО

Вчера днем, 13 мая, в честь Международного дня матери участница Femen устроила акцию с публичным кормлением грудью на площади Сан Петро в Ватикане во время проповеди Папы. 

Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане - ВИДЕО

Об этом свидетельствуют посты иностранных пользователей в соцсетях.

На женщине были надписи Alma Mater, что с латинского значить "Мать кормящая". Таким образом женщины требовали от Папы признать право кормить грудью в любом месте и в любое время, и зафиксировать это в Папской булле. 

Полиция задержала журналистов, которые снимали акцию.

При этом представительница Femen утверждает, что у большинства представителей СМИ сотрудники правоохранителей органов незаконно изъяли снятые фото и видео. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии на экс-премьера стран Сильвио Берлускони набросилась обнаженная активистка Femen.


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