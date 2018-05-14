11:20 14.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100193943:nastya

Непогода обесточила пять населенных пунктов в Черкасской области

Из-за осложнения погодных условий в ночь на понедельник, 14 мая, без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области.

Непогода обесточила пять населенных пунктов в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей. Таким образом, нарушено электроснабжение пяти населенных пунктах области.

В данное время остаются отключенными села Сунки, Плескачовка, Шевченково Смелянского района и села Шельпаховка, Ягубец Христиновского района.

Указано, что для восстановления электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", погоду Украины будет определять прохладный и влажный воздух. Синоптики сегодня ожидают кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в понедельник начинается регистрировать на ВНО в магистратуру США против России: как новый лимузин Путина выглядит по сравнению с "Бестией" Трампа Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив