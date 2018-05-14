Непогода обесточила пять населенных пунктов в Черкасской области

Из-за осложнения погодных условий в ночь на понедельник, 14 мая, без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей. Таким образом, нарушено электроснабжение пяти населенных пунктах области.
В данное время остаются отключенными села Сунки, Плескачовка, Шевченково Смелянского района и села Шельпаховка, Ягубец Христиновского района.
Указано, что для восстановления электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", погоду Украины будет определять прохладный и влажный воздух. Синоптики сегодня ожидают кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду.
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