На Закарпатье Mercedes сбил байкеров, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля Mercedes будучи в нетрезвом состоянии превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с колонной байкеров. Поэтому, избежать столкновения на этот раз не удалось.

По словам правоохранителей, водители и пассажир мотоциклов получили тяжелые травмы. Так, у 48-летней женщины – полная травматическая ампутация левого бедра и разорваны легкие. У 50-летнего мужчины – травматическая ампутация левого бедра и левого плеча, он в очень тяжелом состоянии. У него уже была остановка сердца, пока его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания.

"Уровень алкоголя в крови виновника ДТП в 10 раз превышал норму, а врачам Мукачевской ЦРБ удалось спасти жизнь пострадавшим, хотя выживут они – говорить пока рано, слишком тяжелые травмы", – отметили стражи порядка.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Кроме того, патрульные обеспечивают охрану места происшествия и регулируют движение на данном отрезке дороги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.