На трассе Киев-Одесса перевернулась фура

В Одесской области в воскресенье, 13 мая. на трассе Киев-Одесса М-05 перевернулась фура.
В результате аварии грузовик перегородил часть дороги. Как сообщает "Главком", инцидент произошел на 363 километре автотрассы Киев-Одесса недалеко от села Старые Маяки Ширяевского района Одесской области.
По предварительной информации, никто из-за дорожно-транспортного происшествия не пострадал.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Беларуси под Каменцом в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором находилась украинская детская футбольная команда. Инцидент произошел на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. В результате аварии один ребенок погиб.
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