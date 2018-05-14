На трассе Киев-Одесса перевернулась фура

В результате аварии грузовик перегородил часть дороги. Как сообщает "Главком", инцидент произошел на 363 километре автотрассы Киев-Одесса недалеко от села Старые Маяки Ширяевского района Одесской области.

По предварительной информации, никто из-за дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Беларуси под Каменцом в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором находилась украинская детская футбольная команда. Инцидент произошел на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. В результате аварии один ребенок погиб.