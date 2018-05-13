14:17 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове мужчина бросился под колеса полицейского авто

Во Львове ночью местный житель устроил потасовку с правоохранителями. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Во Львове мужчина бросился под колеса полицейского авто

Инцидент произошел на перекрестке улиц Гринченко-Чигиринская. Полисмены получили уведомление о драке в одном из районов города и выехали на место происшествия. Правоохранители пытались успокоить нетрезвого дебошира, однако тот начал ногами бить по Приусу. Мужчина разбил лобовое стекло и нанес вмятины на капот. Несколько раз фигурант бросался под колеса патрульного авто.

После этого нарушитель быстро начал убегать в сторону жилых домов, но тут же был арестован. У него на теле были обнаружены незначительные физические увечья, однако от медицинской помощи 23-летний львовянин отказался. В изоляторе задержанный вел себя очень агрессивно, проклинал полицейских и угрожал физической расправой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили двух инспекторов управления патрульной полиции города.


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