14:31 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области изъяли партию контрабандных сигарет - ФОТО

В Житомирской области правоохранители задержали 30-летнего украинца с большой партией белорусских сигарет. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

В Житомирской области изъяли партию контрабандных сигарет - ФОТО

Накануне задержания правоохранители получили уведомление о возможном выбросе сигарет из поезда "Санкт-Петербург - Кишинев" во время его движения. Около железнодорожного пути был обнаружен автомобиль "ВАЗ", в багажнике которого находилось несколько мешков с сигаретами. Всего было изъято 750 пачек, еще 50 были тщательно припрятаны в салоне автомобиля. 

Задержанному грозит лишение свободы от 5 лет, остальные обстоятельства дела устанавливаются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированы контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей. 


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