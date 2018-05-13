В Житомирской области изъяли партию контрабандных сигарет - ФОТО

Накануне задержания правоохранители получили уведомление о возможном выбросе сигарет из поезда "Санкт-Петербург - Кишинев" во время его движения. Около железнодорожного пути был обнаружен автомобиль "ВАЗ", в багажнике которого находилось несколько мешков с сигаретами. Всего было изъято 750 пачек, еще 50 были тщательно припрятаны в салоне автомобиля.

Задержанному грозит лишение свободы от 5 лет, остальные обстоятельства дела устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированы контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.