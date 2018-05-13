В Сумской области задержали автомобильного вора

Иностранца задержали на пункте пропуска "Хутор Михайловский". Позже выяснилось, что автомобиль марки Хонда 1999 года выпуска польской регистрации, на котором передвигался мужчина, был похищен в Германии и вывезен в Украину. Преступника пробили по базе международной базой данных пограничники Чопского отряда, его имя числится в списке разыскиваемых в Германии, Польше, Таджикистане и Украине.

Пойманого правонарушителя и авто планируют передать сотрудникам Национальной полиции. Задержанный признался, что регулярно занимался воровскими "гастролями", похищая иномарки на заказ. Мужчина грозит 8 и более лет лишения свободы, сечас проводятся процедуры для экстрадиции иностранца на родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту Борисполь задержана российская проститутка из базы Интерпола. В частности, женщина обвиняется за сексуальную эксплуатацию людей.