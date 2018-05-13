12:19 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно правоохранители изъяли целый арсенал оружия - ФОТО

В гаражном помещении 40-летнего жителя Ровно полицейские изъяли целый арсенал огнесрелов и холодного оружия. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Ровно правоохранители изъяли целый арсенал оружия - ФОТО

В ходе обысков полисмены обнаружили в подвальном помещении гаража 223 патрона, 26 ножей, 21 артиллерийский снаряд, 18 гранат, автомат ППШ с двумя магазинами, две винтовки „Мосина“, два затвора, свертки и банки с взрывчатыми веществами, похожими на порох и тротил, пистолет типа „Наган“, сигнальный патрон, четыре минометные мины и взрыватель.

На квартире мужчина прятал 8 гранат, предмет, автомат, два пистолета “Флобер”, 88 патронов, 13 ножей. Все это было изъято и отправлено на экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков. 


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