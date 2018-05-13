В Ровно правоохранители изъяли целый арсенал оружия - ФОТО

В ходе обысков полисмены обнаружили в подвальном помещении гаража 223 патрона, 26 ножей, 21 артиллерийский снаряд, 18 гранат, автомат ППШ с двумя магазинами, две винтовки „Мосина“, два затвора, свертки и банки с взрывчатыми веществами, похожими на порох и тротил, пистолет типа „Наган“, сигнальный патрон, четыре минометные мины и взрыватель.

На квартире мужчина прятал 8 гранат, предмет, автомат, два пистолета “Флобер”, 88 патронов, 13 ножей. Все это было изъято и отправлено на экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.