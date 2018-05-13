12:51 13.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Париже чеченец с ножом напал на прохожих

В центре Парижа выходец из Чечни порезал 9 французов. Об этом передает Europe1.

В Париже чеченец с ножом напал на прохожих

В результате нападения преступника погиб один французский гражданин, 8 человек были госпитализированы с разной степенью ранений. Преступник сумел скрыться с места происшествия, однако был очень быстро идентифицирован полицией с помощью отпечатков пальцев, так как у него не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Он признался, что является членом террористической организации "Исламское государство". Будучи завербованным у себя на родине, он намеревался не только совершить нападение с холодным оружием, но и организовать теракт при помощи самодельного взрывного устройства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в швейцарском кантоне Тичино правоохранители арестовали 19-летнего студента, который готовил масштабный теракт.


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