В Париже чеченец с ножом напал на прохожих

В результате нападения преступника погиб один французский гражданин, 8 человек были госпитализированы с разной степенью ранений. Преступник сумел скрыться с места происшествия, однако был очень быстро идентифицирован полицией с помощью отпечатков пальцев, так как у него не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Он признался, что является членом террористической организации "Исламское государство". Будучи завербованным у себя на родине, он намеревался не только совершить нападение с холодным оружием, но и организовать теракт при помощи самодельного взрывного устройства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в швейцарском кантоне Тичино правоохранители арестовали 19-летнего студента, который готовил масштабный теракт.