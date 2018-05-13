В Кировоградской области произошла смертельная авария

Инцидент произошел на дороге Кропивницкий - Знаменка, неподалеку от поселка Субботцы. По предварительной информации, водитель автомобиля Тoyota пытался обогнать впереди идущее авто, выехав на встречную полосу. Не успев перестроиться в свой ряд, он столкнулся с Volkswagen Touareg. Машина несколько раз перевернулась и отлетела на обочину, Тoyota от удара отлетела на десяток метров и перевернулась на бок.

В результате аварии погибло 4 человека, в том числе и двое малолетних детей. Еще двоим пассажирам автомобиля Volkswagen Touareg удалось выжить, их госпитализировали в Знаменскую центральную районную больницу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители,.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бахмацком районе Черниговской области в аварии погибла семейная пара с ребенком.