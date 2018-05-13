10:56 13.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании потерпел крушение частный самолет

В испанской провинции Каталонии разбился легкомоторный самолет. Об этом передает пожарная служба Каталонии.

В Испании потерпел крушение частный самолет

По предварительной информации, над небом Таррагоны загорелся легкомоторный самолет, который вылетел из португальского города Кашкайш до аэропорта Реуса. Вероятно, транспортное судно загорелось из-за внутренних неисправностей самолета. 

В результате аварии погибли все три члена экипажа. Отмечается, что пока не установлено национальность жертв, а также точная причина, по которой разбился самолет. На место происшествия прибыли две бригады пожарных, огонь охватил площадь 150 кв.метров. 

Ранее похожий случай произошел в Аргентине, когда из-за поломки двигателя потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. На момент крушение на борту самолета находились пять человек. Все они погибли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хакасии потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет


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