В Испании потерпел крушение частный самолет

По предварительной информации, над небом Таррагоны загорелся легкомоторный самолет, который вылетел из португальского города Кашкайш до аэропорта Реуса. Вероятно, транспортное судно загорелось из-за внутренних неисправностей самолета.

В результате аварии погибли все три члена экипажа. Отмечается, что пока не установлено национальность жертв, а также точная причина, по которой разбился самолет. На место происшествия прибыли две бригады пожарных, огонь охватил площадь 150 кв.метров.

Ранее похожий случай произошел в Аргентине, когда из-за поломки двигателя потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. На момент крушение на борту самолета находились пять человек. Все они погибли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хакасии потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет.