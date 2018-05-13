12:34 13.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии неизвестные напали на католическую церковь - ФОТО

В Индонезии террорист-смертник совершил нападение на католоческий храм. Об этом передает AFP.

В Индонезии неизвестные напали на католическую церковь - ФОТО

Инцидент произошел в городе Сурабая, провинция Восточная Ява. По предварительной информации, атака была спланирована очень тщательно и проходила в несколько этапов. Пока один исламист отвлекал полицейских, второй пробрался в церковное помещение и активировал взрывчатку.

В результате детонации бомбы пострадало 35 человек, 6 из них погибли. Покамест ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за содеянное преступление.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ходе парламентских выборов в Ираке боевики террористической организации " Исламской государство" организовали три спланированных нападения.


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