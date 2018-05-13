В Дубае горит небоскреб - ФОТО, ВИДЕО

Всех людей из здания во время эвакуировали, а полиция перекрыла подъезды к нему. Поэтом никто во время пожара не пострадал.

Как сообщает Aljazeera, ссылаясь на главу гражданской обороны Рашида Тани Аль Матруши, несмотря на сложность условий и низкий уровень видимости, пожарные смогли взять под контроль и уже через 45 минут локализовать огонь через 45 минут.

Сильнейший пожар вспыхнул в условиях пыльной бури с мощными порывами ветра. О причинах возгорания пока не сообщается. На месте пожара сейчас работают спасатели. Тушение продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Дубае горел небоскреб Башня Алмас - самом высоком здании у озера Джумейра, который расположен на искусственном острове. Как сообщает местные СМИ, из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек.