В Донецкой области на детей упала стена, ребенок находится в реанимации

В результате инцидента, восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас ребенок находится в реанимационное отделение местной больницы. Медицинские работники борются за жизнь ребенка.

Как сообщил начальник Покровского отдела полиции Главного управления областной полиции Юрий Гречишкин на своей странице в соцсети Facebook, четверо детей играли возле подъезда. Около трех часов дня на них обвалился кусок бетонной стены. Это была боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома.

Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Добропольского отделения полиции. По данному факту будет открыто уголовное дело, - добавил Гречишкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белоруссии под Каменцом в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором находилась украинская детская футбольная команда. Инцидент произошел на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. В результате аварии один ребенок погиб.