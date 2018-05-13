16:39 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области местный житель ограбил гастроном

В Балаклаве Донецкой области мужчина в автоматов Калашникова ограбил продуктовый магазин. Об этом передает отдел коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

В Донецкой области местный житель ограбил гастроном

По предварительной информации, мужчина угрожал кассиру физической расправой, требую выдать всю выручку за день. Пострадавшая 35-летняя жительница поселка Федорово сообщила правоохранителям, что преступник жестоко обращался с ней - несколько раз бил головой об стену и таскал за волосы. Злоумышленник пытался закрыть ее в подвальном помещении, но потерпевшей удалось выбраться и вызвать полицию.

Примечательные черты преступника: спортивный костюм с закрытым балаклавой лицом, помогли правоохранителям быстро отыскать бандита. Через час после инцидента автомобиль подозреваемого был остановлен на автодороге Северск-Бахмут, в котором находился разыскиваемый мужчина. На допросе он признался, что совершил преступление, потому что нуждался в деньгах на наркотики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Печерском районе Киева, на улице Цитадельной, пока что неустановленные лица обстреляли транспортное средство Infiniti одного из местных жителей. 


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