В Донецкой области местный житель ограбил гастроном

По предварительной информации, мужчина угрожал кассиру физической расправой, требую выдать всю выручку за день. Пострадавшая 35-летняя жительница поселка Федорово сообщила правоохранителям, что преступник жестоко обращался с ней - несколько раз бил головой об стену и таскал за волосы. Злоумышленник пытался закрыть ее в подвальном помещении, но потерпевшей удалось выбраться и вызвать полицию.

Примечательные черты преступника: спортивный костюм с закрытым балаклавой лицом, помогли правоохранителям быстро отыскать бандита. Через час после инцидента автомобиль подозреваемого был остановлен на автодороге Северск-Бахмут, в котором находился разыскиваемый мужчина. На допросе он признался, что совершил преступление, потому что нуждался в деньгах на наркотики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Печерском районе Киева, на улице Цитадельной, пока что неустановленные лица обстреляли транспортное средство Infiniti одного из местных жителей.