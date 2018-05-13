11:30 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре задержали вооруженного нартодиллера

В Днепре во время ликвидации наркодиллерской точки полицейские нашли гранатомет. Об этом передает 

В Днепре задержали вооруженного нартодиллера

Сообщается, что полиции было известно о том, что местный житель занимается изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотических средств. Запросив разрешения суда на проведения обыска в его квартире было обнаружено гранатомет РПГ-26, который наркоторговец хранил под диваном.

Кроме того, в вещевом шкафу у него обнаружили 141 патрон калибра 5,45 мм и травматический пистолет. Где и как преступнику удалось достать такое вооружение он не рассказал. Сейчас областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 307 уголовного производства. Задержанному грозит от 8 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хмельницкий полицейский, который занимался борьбой с наркоторговлей, сам попался на регулярном сбыте амфетамина.


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