В Днепре задержали вооруженного нартодиллера

Сообщается, что полиции было известно о том, что местный житель занимается изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотических средств. Запросив разрешения суда на проведения обыска в его квартире было обнаружено гранатомет РПГ-26, который наркоторговец хранил под диваном.

Кроме того, в вещевом шкафу у него обнаружили 141 патрон калибра 5,45 мм и травматический пистолет. Где и как преступнику удалось достать такое вооружение он не рассказал. Сейчас областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 307 уголовного производства. Задержанному грозит от 8 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хмельницкий полицейский, который занимался борьбой с наркоторговлей, сам попался на регулярном сбыте амфетамина.