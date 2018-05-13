В Белоруссии в аварию попала юношеская команда по футболу - ФОТО

Иницдент произошел на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель автобус выехал на встречную полосу и не успел перестроиться обратно в ряд. В результате произошло столкновение микроавтобуса "Рено Мастер" с грузовой фуро "Амкодор".

В ДТП пострадало шестеро человек, у них диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один подросток скончался на месте. Сейчас потерпевшие находятся Брестской областной больнице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Кировоградской области столкнулись Тoyota Highlander и Volkswagen Touareg.