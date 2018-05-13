15:50 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Белоруссии в аварию попала юношеская команда по футболу - ФОТО

В Белоруссии под Каменцом в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором находилась детская футбольная команда. Об этом передает пресс-службы Министерства здравоохранения Белоруссии.

В Белоруссии в аварию попала юношеская команда по футболу - ФОТО

Иницдент произошел на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель автобус выехал на встречную полосу и не успел перестроиться обратно в ряд. В результате произошло столкновение микроавтобуса "Рено Мастер" с грузовой фуро "Амкодор". 

В ДТП пострадало шестеро человек, у них диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один подросток скончался на месте. Сейчас потерпевшие находятся Брестской областной больнице. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Кировоградской области столкнулись Тoyota Highlander и Volkswagen Touareg.


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