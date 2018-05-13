18:19 13.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел тройной теракт

В городе Джелалабад в Афганистане смертники организовали теракт около здания министерства финансов страны. Об этом передает Al Jazeera.

В Афганистане произошел тройной теракт

Сообщается, что террористы заминировали два автомобиля, которые были взорваны с помощью дистанционного пульта управления. Еще одни взрыв прозвучал во время перестрелки между афганскими военными и неизвестными боевиками. В результате инцидента погибло 4 человека, еще 20 мирных жителей были госпитализированы. Ранеными оказались пятеро полицейских, потери в рядах боевиков не уточняются.

Ответственность за содеянное на себя взяла исламистская группировка "Талибан", которая пообещала устраивать регулярные теракты в преддверие парламентских выборов в Афганистане.

Напомним, что парламентские и местные выборы в Афганистане пройдут в октябре 2018 года, однако талибы не воспринимают власть центра в горных регионах, куда власть Кабула распространяется только при помощи американского оружия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в афганской в мечети в провинции Хост террорист-смертник активировал "пояс Шахида".


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