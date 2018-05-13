Ответственность за взрыв в Индонезии взяло на себя ИГИЛ

Соответствующее заявление ИГИЛ сделал через свое пропагандистское агентство Amaq. Как сообщает The Jakarta Pos, по состоянию на вечер воскресенья, 13 мая, количество пострадавших возросло до 41 человека.

В свою очередь представитель полиции Франс Барунга Мангеру заявил, что атаку осуществили члены семьи из шести человек. При этом в качестве смертников использовали детей.

Президент страны Джоко Видодо назвал случившееся "варварским, бесчеловечным актом". Это террористическая атака, к которой привлекались дети в качестве смертников, является преступлением против человечности и не относится к религиозным вопросам, - подчеркнул глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии террорист-смертник совершил нападение на католический храм. Инцидент произошел в ороде Сурабая, провинция Восточная Ява.

По предварительной информации, атака была спланирована очень тщательно и проходила в несколько этапов. Пока один террорист отвлекал полицейских, второй пробрался в церковное помещение и активировал взрывчатку.