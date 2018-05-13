09:23 13.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 73 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов наемники обстреляли населенные пункты Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское. Стрелковый огонь был зафиксирован в Авдеевской промзоне и в окрестностях Марьинки.

На Луганском направлении из 120-мм минометов досталось защитникам Крымского, Новозвановки и Троицкого. Около Станицы Луганской украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь из-зи продвижение вражеской группы снайперов.

На Мариупольском в районах поселков Талаковка и Широкино режим нарушения тишины зафиксирован 20 раз. В результате обстрелов пострадало 4 человека, всех их госпитализировали. Один украинский солдат погиб, подорвавшись на минной растяжке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боеготовность бойцов 25-го специального батальона. 


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