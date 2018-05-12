23:00 12.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Сирии авиация союзников совершила очередной авианалет

ВВС коалиции нанесли удары по двум деревням на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Об этом передает сирийское гостелевидение.

В Сирии авиация союзников совершила очередной авианалет

По предварительной информации, три ракеты были выпущены по деревне Аль-Хамади в районе Абу-Хамида. Повторная бомбардировка пришлась на поселок Хидаж, расположенный к юго-востоку от города Эль-Хасаке. В результате бомбардировок погибло 17 человек, в том числе и 4 детей. 

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает именно Москву и сирийский режим Башара Асада ответственными за использование химического оружия в сирийском городе Дума. Он предупредил всех участников конфликта, что Вашингтон будет готов наносить превентивные удары по позициям Асада, если продолжится практика применения химического оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.


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