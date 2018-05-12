В Сирии авиация союзников совершила очередной авианалет

По предварительной информации, три ракеты были выпущены по деревне Аль-Хамади в районе Абу-Хамида. Повторная бомбардировка пришлась на поселок Хидаж, расположенный к юго-востоку от города Эль-Хасаке. В результате бомбардировок погибло 17 человек, в том числе и 4 детей.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает именно Москву и сирийский режим Башара Асада ответственными за использование химического оружия в сирийском городе Дума. Он предупредил всех участников конфликта, что Вашингтон будет готов наносить превентивные удары по позициям Асада, если продолжится практика применения химического оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.