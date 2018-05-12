14:29 12.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области полицейский продавал наркотики через Телеграм

В городе Хмельницкий полицейский, который занимался борьбой с наркоторговлей, сам попался на регулярном сбыте амфетамина. Об этом передает пресс-служба прокуратура Хмельницкой области.

В Хмельницкой области полицейский продавал наркотики через Телеграм

Полисмен попался на "горячем" во время очередной продажи психотропного вещества несовершеннолетнему на сумму в 300 грн. Чуть позже он через наркокурьера, который занимается "закладками", передал еще одну партию амфетаминовых таблеток на сумму 900 гривен. 

В ходе расследование данного уголовного дела было установлено, что полицейский организовал на территории областного центра противоправную преступную схему по сбыту наркотиков. Теперь мужчина отправится отбывать тюремный срок на 3 года без права повторного восстановления в правоохранительных службах.

Примечательно, что сам сотрудник полиции некогда отмечался успехами в поимке мелких торговцев наркотиками. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли деятельность нарколаборатории в Херсоне.


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