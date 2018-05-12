В Хмельницкой области полицейский продавал наркотики через Телеграм

Полисмен попался на "горячем" во время очередной продажи психотропного вещества несовершеннолетнему на сумму в 300 грн. Чуть позже он через наркокурьера, который занимается "закладками", передал еще одну партию амфетаминовых таблеток на сумму 900 гривен.

В ходе расследование данного уголовного дела было установлено, что полицейский организовал на территории областного центра противоправную преступную схему по сбыту наркотиков. Теперь мужчина отправится отбывать тюремный срок на 3 года без права повторного восстановления в правоохранительных службах.

Примечательно, что сам сотрудник полиции некогда отмечался успехами в поимке мелких торговцев наркотиками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли деятельность нарколаборатории в Херсоне.