В Черногории зарезали владельца гостиницы

Сообщается, что на теле женщине были обнаружены следы насильственной смерти - 6 ножевых ранений и три удара тупым предметов в области головы. Полиция уже установила личность погибшей. Ей оказалась Анастасия Лашманова, которая была директором компаний "Mimoza Group" i "Sea Trade". В городе Тиват находился ее элитный комплекс "Перла" в Porto Montenegru.

Предварительный мотив убийства - профессиональная деятельность женщины. Труп украинки направили на проведение дополнительной следственной экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Египте местная полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки. Задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть.