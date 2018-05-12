14:15 12.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черногории зарезали владельца гостиницы

В городе Котор в Черногории нашли труп женщины с украинским паспортом. Об этом передает Vijesti.

В Черногории зарезали владельца гостиницы

Сообщается, что на теле женщине были обнаружены следы насильственной смерти - 6 ножевых ранений и три удара тупым предметов в области головы. Полиция уже установила личность погибшей. Ей оказалась Анастасия Лашманова, которая была директором компаний "Mimoza Group" i "Sea Trade". В городе Тиват находился ее элитный комплекс "Перла" в Porto Montenegru. 

Предварительный мотив убийства - профессиональная деятельность женщины. Труп украинки направили на проведение дополнительной следственной экспертизы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Египте местная полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки. Задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть.


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