09:42 12.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 50 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов наемники обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески. Стрелковый огонь был зафиксирован неподалеку на Луганском направлении.

Около Станицы Луганской, а также в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка противник традиционно активизировался в темное время суток. Из-за попытки пересечения линии разграничения украинские защитники вынуждены были открыть превентивный огонь. В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено 3 и ранено 4 оккупантов российских оккупантов.

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино  режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично, ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко рассказал, что миротворческая миссия на Донбассе может появиться в начале 2019 года. 


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