14:49 12.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100193838:roman

На линии разграничения за прошедшие сутки задержали двух валютных контрабандистов

На временно оккупированную территорию Донбасса пытались провезти 76 тыс долларов. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

На линии разграничения за прошедшие сутки задержали двух валютных контрабандистов

Первый инцидент произошел на КПВВ "Марьинка". В ходе детального осмотра автомобиля было обнаружено 76,5 тысячи долларов США, которые злоумышленники прятали их за спинкой задних сидений под газовой установкой. Обоим комерссантам грозят уголовные сроки от 5 и более лет.

Второй случай был зафиксирован на КПВВ "Новотроицкое". Украинец под кофтой на теле украинец хотел провезти почти 285 упаковок контрабандных лекарств стоимостью почти в 300 тыс гривен. Мужчина признался, что хотел подзаработать, продав их, ведь на контролируемой "ДНР" территории цены на медпрепараты очень высокие из-за их дефицита.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро.


Поделиться
Читайте также:
 
В Черногории зарезали владельца гостиницы В Иране украинца готовят к смертной казни Зинченко стал моим "любимчиком", - Гвардиола В столице стартовал отбор атлетов на "Игры непобежденных" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив