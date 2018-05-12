На линии разграничения за прошедшие сутки задержали двух валютных контрабандистов

Первый инцидент произошел на КПВВ "Марьинка". В ходе детального осмотра автомобиля было обнаружено 76,5 тысячи долларов США, которые злоумышленники прятали их за спинкой задних сидений под газовой установкой. Обоим комерссантам грозят уголовные сроки от 5 и более лет.

Второй случай был зафиксирован на КПВВ "Новотроицкое". Украинец под кофтой на теле украинец хотел провезти почти 285 упаковок контрабандных лекарств стоимостью почти в 300 тыс гривен. Мужчина признался, что хотел подзаработать, продав их, ведь на контролируемой "ДНР" территории цены на медпрепараты очень высокие из-за их дефицита.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро.