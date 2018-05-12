Боевики ИГИЛ напали на несколько избирательных участков в Ираке

По предварительной информации, две атаки произошли на востоке Ирака в провинции Дияла. В направлении избирательных участков города Абу-Сайда были выпущены четыре ракеты. В другом городе Баакуба два смертника пытались прорваться в помещение избирателей, но их вовремя ликвидировали сотрудники полиции.

Еще один случай террористической атаки был зафиксирован в деревне Карма, где боевики обстреляли полицейский КПП из огнестрелов и скрылись в неизвестном направлении. В ходе нападений пострадало четыре человека, информации о погибших нет. В ответ на дейтсвия боевиков, иракские воздушные силы применили ракетные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики террористической организации " Исламское государство" совершили казнь 9 иракских правоохранителей.