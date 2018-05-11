В Луганской области пограничники обнаружили гранату Ф-1 - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказали сотрудники ГПСУ, взрывное устройство было привязано к дереву на высоте около одного метра с растяжкой почти 25 метров. Кроме того, граната могла быть использована диверсионно-разведывательными группами во время террористических актов, считают в отряде.

Также сообщается, что Ф-1 была разминированая и конфискована минно-взрывной группой от Нацполиции в Луганской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство обороны Украины планирует до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов.