11:30 11.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области пограничники обнаружили гранату Ф-1 - ФОТО

Пограничники Луганского отряда во время патрулирования и проведения инженерных работ на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" нашли гранату Ф-1 с установленной 25-метровой растяжкой.

В Луганской области пограничники обнаружили гранату Ф-1 - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказали сотрудники ГПСУ, взрывное устройство было привязано к дереву на высоте около одного метра с растяжкой почти 25 метров. Кроме того, граната могла быть использована диверсионно-разведывательными группами во время террористических актов, считают в отряде.

Также сообщается, что Ф-1 была разминированая и конфискована минно-взрывной группой от Нацполиции в Луганской области. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство обороны Украины планирует до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов.


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