В Черкасской области пожар, есть жертвы

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины Черкасской области.

Сотрудники ГСЧС зафиксировали в задымленном помещении тело погибшего мужчины, его личность еще не определена. Еще один посетитель заведения и его охранник были в экстренном порядке доставлены в медицинское учреждение. В общем, на момент возгорания в заведении пребывало четыре человека.

Сообщение об огне поступило рано утром 11 мая, в 4:08. В городе Золотоноша на улице Шевченко начался пожар в двухэтажном здании местного игорного заведения.

Пламя вспыхнуло на первом этаже помещения, его первыми заметили сотрудники. Они увидели густой характерный дым, выходивший из окон и входных дверей дома. До приезда первых пожарных бригад пламя быстро разрослось до второго этажа здания, где размещалась Золотоношская детская музыкальная школа.

Помимо работников местной пожарно-спасательной части, на место происшествия отправились отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения из города Черкассы, волонтеры ГП "Златодар". Общими усилиями в 5:45 пожар получилось локализовать, а в 6:14 ликвидировать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Подгородное Днепропетровской области загорелась свалка.