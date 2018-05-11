В Афганистане талибы напали на базу полиции

Инцидент произошел в афганской провинции Фарах в округе Балабук. В результате нападения талибы убили 11 полицейских и захватили большое количество оружия и оборудования, патронов, средств коммуникации и несколько автомобилей правоохранителей. В ходе столкновений было убито 23 полицейских, количество погибших талибов не известно.

Стоит отметить, что через район Балабулук в провинции Фарах пролегают пути контрабанды наркотиков. Правительство уже который год пытается контролировать этот регион при помощи полицейских и военных, однако каждый раз боевикам удается наносить успешные локальные удары по милитарным силам Кабула.

Несколько раз специальные силы Афганистана при поддержке авиации проводили активные боевые действия в Фарахе, но это не принесло никаких существенных смещений в сторону урегулирования конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана Кабуле с коротким интервалом прогремели четыре взрыва.