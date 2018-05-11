Под Житомиром машина сбила трех человек, одна женщина погибла

При этом одна женщина погибла на месте происшествия. Скорая помощь увезла в больницу, еще двух находятся в больнице.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Националной полиции в Житомирской области, авария произошла в городе Народичи. По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Cresta", 54-летний житель Одессы, не справился с управлением.

В итоге его машина наезд на пешеходов, которые двигались по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате 38-летняя и 18-летняя жительницы районного центра получили травмы, а 53-летняя местная жительница, от полученных травм погибла на месте происшествия.

При этом сам водитель также получил перелом ноги и был госпитализирован.

Полиция открыла уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в четверг, 10 мая, произошла масштабная авария. Тут столкнулись около десяти машин и маршрутка. В результате аварии травмы получили три человека. Среди пострадавших - ребенок.