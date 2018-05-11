18:30 11.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье маленький ребенок погиб из-за бетонного столба

В городе Хусте Закарпатской области случилось дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти малолетнего ребенка.

На Закарпатье маленький ребенок погиб из-за бетонного столба

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Закарпатской области.

По предварительным данным, лесовоз УРАЛ в ходе дорожного движения задел кабель, который был натянут между тяжелыми бетонными столбами. В результате этого один из бетонных столбов повалился прямо на коляску с ребенком, которую в это время катила женщина.

По итогам инцидента ребенок в возрасте одного года и девяти месяцев ушел из жизни. Мать девочки одержала телесные повреждения с переломами костей и была госпитализирована.

В правоохранительных органах заявили, что в данный момент транспортное средство перемещено на специальную площадку, а у водителя взята кровь на экспертизу, которая покажет уровень алкоголя в ней. По данному факту начато уголовно, определяется избрание меры пресечения для водителя.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в Броварах Киевской области неожиданно для всех выпал двухлетний ребенок из окна седьмого этажа.


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