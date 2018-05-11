На Луганщине задержали информатора ЛНР

По предварительной информации, задержанным оказался житель Хрустального Луганской области, который с началом агрессии РФ на востоке Украины, добровольно присоединился к самопровозглашенным "народным советам", которые проводили административную работу на местах.

В ходе допроса обвиняемого стало известно, что он с 2014 года поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, регулярно финансируя группировки из "местного бюджета".

Попался преступник во время того, как пытался проникнуть на территорию Украины для получения пенсии, так как "депутатскую" зарплату ему платить перестали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы Безопасности Украины принудительно вывезли из страны двоих журналистов телеканалов Российской Федерации.