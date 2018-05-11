На границе ЕС задержали торговца людьми из Польши – ФОТО

Как отмечается, он пытался вывезти четырех украинок и устроить их на работу в секс-индустрию.

В ведомстве добавили, что сутенер вместе с жительницами Львовской, Харьковской и Запорожской областей следовал рейсовым автобусом во Вроцлав.

Сотрудниками границы было установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им значительные заработки за рубежом.

Однако, в Нацполиции доказывают обратное, что мужчина специально приехал во Львов для вербовки украинок в бордели Германии.

Известно, что молодым женщинам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, иностранец обещал хорошие условия труда и высокие заработки – до двух тысяч евро в неделю.

Гражданин Польши задержан. Ему грозит ответственность по статье о торговле людьми.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.