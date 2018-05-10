В Запорожье произошла масштабная авария, три человека пострадали - ФОТО, ВИДЕО

Тут столкнулись около десяти машин и маршрутка. В результате аварии травмы получили три человека. Среди пострадавших - ребенок.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, авария произошла на проспекте Соборном.

По словам главы независимого профсоюза сотрудников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, по предварительной информации, госпитализированы трое.

Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. Ребенок был доставлен в детскую областную больницу, водитель "Хюндай" и еще один пассажир - в пятую городскую.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в селе Славское Львовской области в среду, 9 мая, перевернулс квадроцикл В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних пассажирок транспортного средства. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов дня на горе.