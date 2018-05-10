19:34 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумской области обнаружили запас оружия с Донбасса

В поселке городского типа в Липовая Долина в Сумской области правоохранители задержали экс-военнослужащего Вооруженных сил Украины, который брал участие в боевых действиях на востоке страны, за противоправное сбережение большого запаса оружия.

В Сумской области обнаружили запас оружия с Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

40-летний хозяин оружия пояснил, что несколько лет назад был на службе в зоне АТО и при демобилизации забрал с собой все эти боеприпасы, а дома о них запамятовал. Начальник Липоводолинского отделения полиции Александр Каливод, добавил, что мужчина вспомнил об оружии только во время обыска.

Изъято три корпуса к гранатам наступательного и оборонительного типа, две тротиловые шашки, три ручные дымовые гранаты, 40 капсюлей детонаторов и около сотни патронов к автоматическому оружию, которые зафиксировали полицейские в частном жилище мужчины.

По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого выясняются все детали поступления этого оружия в Сумскую область.

Оперативники узнали о нарушении от местных жителей одного из населенных пунктов района. Полиция убедилась в этом, как только получила разрешение следователя судьи на обыск. В случае подтверждения специалистами, что эти боеприпасы есть боевыми, их хозяину грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 9 мая правоохранители задержали поблизости от метро "Арсенальная" мужчину с винтовкой Мосина.


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