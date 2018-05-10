В Николаеве пьяные военные открыли стрельбу на вокзале - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Novosti N.

Как отмечается, очевидцы проишествия вызвали полицию, чтобы те уладили конфликт между нарушительниками порядка.

Так, прибывшие на место происшествия патрульные задержали двоих молодых парней. Во время задержания один из них оказал сопротивление. Поэтому, дебоширам пришлось надеть наручники.

"У обоих задержанных налицо явные признаки алкогольного опьянения", — отметили сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим. Кроме того, он проходит службу в подразделении Нацгвардии, который находится в Харькове. Другой назвал себя "дембелем".

В Николаев они приехали из Киева, переночевали в гостинице. Утром пришли на автовокзал, где, по словам одного из мужчин, работает его девушка.

Сейчас задержанных доставили в Ингульский (Ленинский) райотдел полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве около бульвара имени академика Вернадского произошла драка с применением стрелкового оружия.