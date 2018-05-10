18:16 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве в ходе митинга пострадал журналист и правоохранители

В Обуховском районе столицы во время акции протеста у дома народного депутата Украины Сергея Левочкина пострадал журналист и несколько правоохранителей, один из которых госпитализирован.

В Киеве в ходе митинга пострадал журналист и правоохранители

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

Между протестующими находились сотрудники СМИ и правоохранительных органов. Один человек получил телесные повреждения и направил свое заявление в полицию. По словам Жуковича, будет проводиться расследование и определяться квалификация правонарушения.

Один полицейский в данный момент пребывает на лечении в больнице, еще двоим доктора оказали врачебную помощь.

Жукович отметил, что никто из протестующих не смог проникнуть в жилище нардепа, но на заборах вокруг здания активисты написали свои лозунги.

По этому поводу правовую квалификацию еще также не зафиксировали.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотни граждан Черногории вышли на дороги столицы Подгорицы 9 мая на акцию протеста против атаки в сторону популярной в государстве антикоррупционной журналистки.


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