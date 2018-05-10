11:33 10.05.2018 | Политика | Новости
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В Ереване вновь возобновились протесты, активисты требуют отставки мэра

В столице Армении активисты вышли на улицы с протестами требуя отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна.

В Ереване вновь возобновились протесты, активисты требуют отставки мэра

Протесты начались в четверг, 10 мая у здания администрации Еревана, информирует РИА Новости.

Как отмечается, противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Известно, что действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян - сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. На своем посту он находится с 2011 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обновленне руководство Армении будет организовано по окончанию совещаний с фракциями парламента, как заявил новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.


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