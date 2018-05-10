08:36 10.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Брюсселе эвакуирован вокзал из-за выстрелов

В южной части Брюсселя на железнодорожном вокзале провели эвакуацию, причиной этого стали частые выстрелы.

В Брюсселе эвакуирован вокзал из-за выстрелов

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителей брюссельской прокуратуры.

Как отмечается, посреди вокзала неизвестный мужчина выстрелил в пол вокзала, а потом убежал. Из-за этого возникла паника, но никто не пострадал.

Местная полиция полностью оцепила район происшествия. Так, гильза от патрона была найдена и изъята. Сотрудники правоохранительных органов отправили ее на баллистическую экспертизу.

В данное время полиция разыскивает подозреваемого. Вокзал в Брюсселе был эвакуирован из-за хлопка. В полиции заявили, что кто-то использовал фейерверки в здании. В прокуратуре и в брюссельских правоохранительных органах опровергли сообщение, что эвакуация произошла из-за взрывов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Германии из центра Берлина полиция проводит эвакуацию тысячи людей, из-за обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны.


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