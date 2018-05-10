Неподалеку Рио-де-Жанейро в океан упал вертолет

Об этом информирует газета El Pais.

Сообщается, что на борту воздушного судна находилось четыре человека. В результате крушения пилот умер, еще трое человек пострадали, их госпитализировали.

Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Так, вертолет находится в частной собственности.

Известно, что он был произведен в 1980 году, допустимый максимальный вес на борту составляет 1,5 т. Сертификат летной годности действителен до 2020 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции упал двухмоторный пассажирский самолет. Инцидент произошел недалеко от города Сен-Шамон. По предварительной информации, воздушный транспорт на большой скорости ударился прямо об автотрассу, при падении самолет задел дорожный светофор.