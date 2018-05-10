08:21 10.05.2018 | Происшествия | Новости
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Неподалеку Рио-де-Жанейро в океан упал вертолет

В Атлантический океан возле пляжей Рио-де-Жанейро упал вертолет, в результате чего погиб пилот.

Неподалеку Рио-де-Жанейро в океан упал вертолет

Об этом информирует газета El Pais.

Сообщается, что на борту воздушного судна находилось четыре человека. В результате крушения пилот умер, еще трое человек пострадали, их госпитализировали.

Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Так, вертолет находится в частной собственности.

Известно, что он был произведен в 1980 году, допустимый максимальный вес на борту составляет 1,5 т. Сертификат летной годности действителен до 2020 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции упал двухмоторный пассажирский самолет. Инцидент произошел недалеко от города Сен-Шамон. По предварительной информации, воздушный транспорт на большой скорости ударился прямо об автотрассу, при падении самолет задел дорожный светофор.


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