12:32 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100193640:Polishuk

На Закарпатье сошел оползень, повреждены жилые дома - ФОТО

На Закарпатье в четверг утром, 10 мая, сошел оползень.

На Закарпатье сошел оползень, повреждены жилые дома - ФОТО

В результате происшествия повреждено несколько жилых домов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около девяти часов утра.

В селе Кольчино Мукачевского района вблизи карьера грунт засыпал два дома полностью и частично один жилой дом. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, поскольку люди успели заблаговременно покинуть дома.

Вместе с тем на сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля сказано, что земляная масса разрушила два жилых дома и накрыла легковой автомобиль "Таврия". Сейчас на месте происшествия работают представители Мукачевской РГА, спасатели, геодезисты и другие службы. С противоположной стороны горы расположен щебневый карьер, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование оползня, - пояснил Москаль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году в селе Фонтанка под Одессой отрезок прибрежного склона длиной около сотни метров сполз вниз.


Поделиться
Читайте также:
 
Стала известна дата официального открытия Крымского моста В Ереване вновь возобновились протесты, активисты требуют отставки мэра Наличный доллар в четверг сохранился на уровне 26,24 гривен В Киеве ночь на 9 мая стала самой жаркой с 1881 года
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив