На Закарпатье сошел оползень, повреждены жилые дома - ФОТО

В результате происшествия повреждено несколько жилых домов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около девяти часов утра.

В селе Кольчино Мукачевского района вблизи карьера грунт засыпал два дома полностью и частично один жилой дом. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, поскольку люди успели заблаговременно покинуть дома.

Вместе с тем на сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля сказано, что земляная масса разрушила два жилых дома и накрыла легковой автомобиль "Таврия". Сейчас на месте происшествия работают представители Мукачевской РГА, спасатели, геодезисты и другие службы. С противоположной стороны горы расположен щебневый карьер, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование оползня, - пояснил Москаль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году в селе Фонтанка под Одессой отрезок прибрежного склона длиной около сотни метров сполз вниз.