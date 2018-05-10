На Львовщине перевернулся квадроцикл, пострадали трое детей

В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних пассажирок транспортного средства. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов дня на горе.

По предварительным данным полиции, 42-летний житель Сколевского района, находясь за рулем квадроцикла "Бомбардир", не справился с управлением.

Его транспортное средство опрокинулось и трое пассажирок, жительниц Тернопольской области в возрасте 14-15 лет, с телесными повреждениями попали в больницу. Чуть позже врачи отпуслили одна из пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и решается вопрос об открытии уголовного дела.

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