На Гавайях объявлена чрезвычайная ситуация

Такое решение принято из-за активности вулкана Килауэа. Как написал в четверг, 10 мая, на своей страничке в Facebook губернатор, он уже направил президенту Соединенных Штатов направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием.

Напомним, 4 мая на Гавайях объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа.

Как сообщал УРА-Информ, после очередного выброса лавы на острове разрушены 30 домов. Выброс лавы достигал 70 метров. Местные власти уже эвакуировали более 1,7 тысячи человек. В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин.