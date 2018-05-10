21:59 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине горит свалка на площади около 1,5 тысяч квадратных метров

В четверг, 10 мая, в городе Подгородное Днепропетровской области загорелась свалка.

На Днепропетровщине горит свалка на площади около 1,5 тысяч квадратных метров

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию пожар на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на улице Смоленской Днепровского района поступила после часу дня.

По указанному адресу были направлены пожарные и пожарно-спасательная техника. Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке, площадь которого составляет ориентировочно 1500 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичные пожарные потушили пожар на свалке на Виноградаре в Подольском районе Киева. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС столицы. Инцидент произошел на улице Маршала Гречко, 24. Пламя возникло утром около пяти утра и стало распространяться по территории агрокомбината, достигнув мусорной свалки на территории предприятия.


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