КПВВ "Майорское" подверглось обстрелу нынешней ночью

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования устроили перестрелку сегодня около 1 часа ночи. Так, выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил.

На этот раз в результате инцидента пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области боевики открыли огонь по жилым домам в селе Лоскутовка Попаснянского района. В результате обстрелов в селе повреждены 14 домов.