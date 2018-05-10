10:24 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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КПВВ "Майорское" подверглось обстрелу нынешней ночью

Сегодня ночью 10 мая 2018 года пророссийские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

КПВВ

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования устроили перестрелку сегодня около 1 часа ночи. Так, выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил.

На этот раз в результате инцидента пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области боевики открыли огонь по жилым домам в селе Лоскутовка Попаснянского района. В результате обстрелов в селе повреждены 14 домов.


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