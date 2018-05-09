В Центральной Америке задержали рейд с тремя тоннами наркотиков

Об этом сообщает информационное агентство Гватемалы со ссылкой на Министерство обороны страны.

Операция по захвату была применена военно-морским флотом национальной обороны Гватемалы, который взаимодействовал с береговой охраной США в межгосударственных водах Тихого океана.

В плавсредстве было зафиксировано не менее трех тонн наркотиков, которые контрабандисты решили переправить в круизный порт Пуэрто-Кетцаль в департаменте Эскуинтла на южном побережье государства.

Власти определили этот инцидент как один из масштабнейших ударов по наркоторговому бизнесу за все время руководства президента Джимми Моралеса.

В прошлом году Гватемала установила рекорд по перехвату кокаина. Правоохранительные структуры страны задержали 13 659 кг данного вида наркотика сравнительно с 12 818 кг годом ранее.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по ходатайству прокуратуры города Киева был арестован киевлянин, который занимался продажей наркотиков.