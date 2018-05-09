16:15 09.05.2018 | Происшествия | Новости
100193576:test

В Центральной Америке задержали рейд с тремя тоннами наркотиков

Руководство Гватемалы заявило об "историческом" задержании в переступной сфере наркотиков. Местные правоохранители задержали судно под флагом Танзании.

В Центральной Америке задержали рейд с тремя тоннами наркотиков

Об этом сообщает информационное агентство Гватемалы со ссылкой на Министерство обороны страны.

Операция по захвату была применена военно-морским флотом национальной обороны Гватемалы, который взаимодействовал с береговой охраной США в межгосударственных водах Тихого океана.

В плавсредстве было зафиксировано не менее трех тонн наркотиков, которые контрабандисты решили переправить в круизный порт Пуэрто-Кетцаль в департаменте Эскуинтла на южном побережье государства.

Власти определили этот инцидент как один из масштабнейших ударов по наркоторговому бизнесу за все время руководства президента Джимми Моралеса.

В прошлом году Гватемала установила рекорд по перехвату кокаина. Правоохранительные структуры страны задержали 13 659 кг данного вида наркотика сравнительно с 12 818 кг годом ранее.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по ходатайству прокуратуры города Киева был арестован киевлянин, который занимался продажей наркотиков.


Поделиться
Читайте также:
 
В КНДР освободили трех американских заключенных Польша открыла дело против "Газпрома" из-за "Северного потока Глава СНБО активизирует санкции против украинских СМИ за трансляцию парада в ДНР Начало четвертого срока Путина: Дмитрий Медведев остается
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив