В Таджикистане прошло мощное землетрясение

Об этом сообщают местные СМИ.

В 15:40 в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в горном приграничном районе Ишкашим. Как сообщают очевидцы, сильные толчки из под земли магнитудой 6,2 были зафиксированы в горном приграничном районе поблизости от Афганистана. Глубина землетрясения составила 112 км.

Также, местные средства массовой информации отмечают, что в Исламабаде и Кабуле население в панике и спешке оставляло вещи и покидало свои офисов и жилища.

В данный момент правоохранительные органы не сообщают о пострадавших или о нанесенных землетрясением повреждениях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Гавайях геологи зафиксировали мощнейшее за последние пол века землетрясение.