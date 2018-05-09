В Польше в ходе аварии на дорогу вылилось 24 т шоколада - ВИДЕО
В Польше на автодорожной трассе А2 на территории между пунктами Вжешней и Слупцей случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства с громадной цистерной. Грузовик перевозил сладости - на дорогу попало 24 тонн жидкого шоколада.
Об этом сообщает TVN24.
Управляющий цистерновозом по невыясненным причинам наехал на барьер между полосами автомагистрали. Водитель сломал руку и был увезен в больницу, а для ликвидации последствий ДТП приехали сотрудники экстренных служб.
По последним данным, движение на дороге перекрыто в обе стороны, в следствии чего возникла гигантская пробка. Водителям советуют пользоваться другими трассами, хотя трасса А2 есть очень важной, потому что объединяет Варшаву и Познань.
Жидкий шоколад на открытом пространстве стремительно застывает, что утяжеляет его уборку. Пожарные, которые осуществляют его сбор, специально проконсультировались с кондитерами. Они узнали, что необходимо применять моющие автомобили с сильным давлением, но это займет некоторое время.
Водители до приезда спасателей продолжали движение по дороге и в следствии чего развезли сладость на несколько километров.
Напомним как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Виноградов Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 17-летнего водителя, который сбил на дороге двух пешеходов и скрылся с места аварии.