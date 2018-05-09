15:10 09.05.2018 | Политика | Новости
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В парламенте Ирана сожгли флаг США - ФОТО

Народные избранники парламента Ирана сожгли бумажный флаг Соединенных Штатов Америки и кричали "Смерть Америке" в ответ на решение президента страны Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

В парламенте Ирана сожгли флаг США - ФОТО

Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил председатель парламента Ирана Али Лариджани, выход американского президента из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у Трампа нет умственных способностей для решения подобных вопросов.

Кстати, накануне парламентарии имели огромную надежду, что Европа в дальнейшем будет работать с Ираном для сохранения соглашения, однако сейчас многие депутаты настроены пессимистично.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иранское государство намерено возобновить обогащение урана в еще больших масштабах после выхода США из ядерного соглашения.


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